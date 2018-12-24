Ag. Rossi: “Abbiamo sentito anche la Fiorentina, lui sogna di tornare a Firenze”

L'agente di Giuseppe Rossi, Andrea Pastorello, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Toscana Tv: "Abbiamo fatto dei sondaggi con tutte le società dove Giuseppe Rossi potrebbe approdare e fra queste c’è...

L'agente di Giuseppe Rossi, Andrea Pastorello, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Toscana Tv: "Abbiamo fatto dei sondaggi con tutte le società dove Giuseppe Rossi potrebbe approdare e fra queste c’è stata naturalmente anche la Fiorentina. Non è un mistero. Giuseppe avrebbe piacere di tornare a Firenze. È un sogno per lui tornare in una città dove lo hanno amato molto e dove ci sono state delle emozioni particolare.

Fonte: Calciomercato.com