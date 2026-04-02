Rossi: “Bisogna attaccare il sistema Italia. Io ringrazio Gattuso e i calciatori, hanno dato tutto”
L’ex attaccante della Fiorentina Giuseppe Rossi ha parlato della situazione della nazionale Italiana tramite delle storie su Instagram, queste le sue parole sul tema:“Distrutto. Pensare di non vedere...
L’ex attaccante della Fiorentina Giuseppe Rossi ha parlato della situazione della nazionale Italiana tramite delle storie su Instagram, queste le sue parole sul tema:
“Distrutto. Pensare di non vedere l'Italia ai Mondiali fa male.
Sento un vuoto dentro di me.
Capisco il momento delicato.
Ma mi sento di dire grazie ai ragazzi. Grazie mister e staff.
Perché?
Perché ho visto il cuore che avete messo in campo. La voglia di raggiungere l'obiettivo che manca da anni si è visto.
Siete giovani, questo momento non ve lo scorderete mai. Fatene benzina per tutta la carriera.
Rialzatevi e fate vedere il vostro valore.
Mister Gattuso... sei grande. Un uomo con gli attributi.
Sei riuscito a trasmettere ai ragazzi il tuo carattere, la tua fame, il tuo spirito agonistico.
Perché la Nazionale non si allena soltanto: la Nazionale si sente.
E questi ragazzi lo hanno dimostrato anche grazie a te, a Gigi, a Leo e a tutto lo staff.
In un momento di transizione come questo, non servono solo competenza e conoscenza calcistica.
Servono valori umani. E tu, da questo punto di vista, fai la differenza.
Il problema non sono i ragazzi scesi in campo, né chi fa l'allenatore.
Il problema è più profondo. Va oltre il campo.
Bisogna attaccare il sistema, non i singoli.
Un sistema vecchio, che ha paura di evolversi.
Un sistema fatto da gente che pensa prima a sé stessa, invece che a un vero senso di appartenenza per questa maglia.
Servono persone che credano in un progetto pulito, organizzato, capace di far crescere davvero il calcio italiano.
Non si attaccano ragazzi e mister che hanno lasciato il cuore in campo.
E un'ultima cosa: il rispetto.
Tra atleti italiani bisogna avere rispetto per i nostri calciatori.
Siamo i primi a tifare per voi. Non confondete la vostra rabbia verso i vostri colleghi con parole dette da altri.
Sempre FORZA AZZURRI!”