Rossi: “Bisogna attaccare il sistema Italia. Io ringrazio Gattuso e i calciatori, hanno dato tutto”

L’ex attaccante della Fiorentina Giuseppe Rossi ha parlato della situazione della nazionale Italiana tramite delle storie su Instagram, queste le sue parole sul tema:“Distrutto. Pensare di non vedere...

L’ex attaccante della Fiorentina Giuseppe Rossi ha parlato della situazione della nazionale Italiana tramite delle storie su Instagram, queste le sue parole sul tema:

“Distrutto. Pensare di non vedere l'Italia ai Mondiali fa male.

Sento un vuoto dentro di me.

Capisco il momento delicato.

Ma mi sento di dire grazie ai ragazzi. Grazie mister e staff.

Perché?

Perché ho visto il cuore che avete messo in campo. La voglia di raggiungere l'obiettivo che manca da anni si è visto.

Siete giovani, questo momento non ve lo scorderete mai. Fatene benzina per tutta la carriera.

Rialzatevi e fate vedere il vostro valore.

Mister Gattuso... sei grande. Un uomo con gli attributi.

Sei riuscito a trasmettere ai ragazzi il tuo carattere, la tua fame, il tuo spirito agonistico.

Perché la Nazionale non si allena soltanto: la Nazionale si sente.

E questi ragazzi lo hanno dimostrato anche grazie a te, a Gigi, a Leo e a tutto lo staff.

In un momento di transizione come questo, non servono solo competenza e conoscenza calcistica.

Servono valori umani. E tu, da questo punto di vista, fai la differenza.

Il problema non sono i ragazzi scesi in campo, né chi fa l'allenatore.

Il problema è più profondo. Va oltre il campo.

Bisogna attaccare il sistema, non i singoli.

Un sistema vecchio, che ha paura di evolversi.

Un sistema fatto da gente che pensa prima a sé stessa, invece che a un vero senso di appartenenza per questa maglia.

Servono persone che credano in un progetto pulito, organizzato, capace di far crescere davvero il calcio italiano.

Non si attaccano ragazzi e mister che hanno lasciato il cuore in campo.

E un'ultima cosa: il rispetto.

Tra atleti italiani bisogna avere rispetto per i nostri calciatori.

Siamo i primi a tifare per voi. Non confondete la vostra rabbia verso i vostri colleghi con parole dette da altri.

Sempre FORZA AZZURRI!”