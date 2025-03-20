Rossi: "Io come Gud? No, io più finalizzatore lui anche assist man. Fagioli come Borja ha la giocata semplice in avanti"

Giuseppe Rossi ha rilasciato una lunga intervista a La Nazione: "Da un 10 come me ad uno come Gud? Io sono stato più un 9 e mezzo. Siamo giocatori diversi, ma capaci di fare la giocata vincente. Io er...

Giuseppe Rossi ha rilasciato una lunga intervista a La Nazione: "Da un 10 come me ad uno come Gud? Io sono stato più un 9 e mezzo. Siamo giocatori diversi, ma capaci di fare la giocata vincente. Io ero più finalizzatore, lui anche un assist man. Paragone di Fagioli a Borja? Lo sottoscrivo. Entrambi cercano la giocata semplice e in avanti. Tra l'altro semplicità non fa rima con banalità. Borja aveva una capacità unica di leggere le giocate in anticipo e il suo bagaglio tecnico le rendeva semplici, nella loro complessità. E Fagioli è proprio così".