Pepito Rossi svincolato? In attesa di una chiamata si allena con il Manchester United grazie a...
Chi trova un amico trova un tesoro: Giuseppe Rossi torna a Old Trafford grazie al nuovo tecnico Solskjaer. Lo sfortunato attaccante, al momento svincolato dopo l’ultima esperienza al Genoa, si allener...
Chi trova un amico trova un tesoro: Giuseppe Rossi torna a Old Trafford grazie al nuovo tecnico Solskjaer. Lo sfortunato attaccante, al momento svincolato dopo l’ultima esperienza al Genoa, si allenerà con il Manchester United per ritrovare la forma migliore e avere così più possibilità di firmare un altro contratto. Pepito è cresciuto nelle giovanili dei Red Devils entrando in contatto con l’allenatore norvegese prima di trasferirsi definitivamente al Villarreal nel 2007 per circa 11 milioni di euro.
Corrieredellosport.it