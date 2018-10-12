(VIDEO): la struggente storia del colore viola: è lui che ha scelto noi...

Sul web e sui social sta circolando questo video emozionale di un tifoso, del quale al momento non conosciamo il nome ma ci piace omaggiarlo ringraziandolo per questa perla: vera e propria poesia:CLIC...

A cura di Redazione Labaroviola 12 ottobre 2018 19:42

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