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(VIDEO): la struggente storia del colore viola: è lui che ha scelto noi...

Sul web e sui social sta circolando questo video emozionale di un tifoso, del quale al momento non conosciamo il nome ma ci piace omaggiarlo ringraziandolo per questa perla: vera e propria poesia:CLIC...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 ottobre 2018 19:42
(VIDEO): la struggente storia del colore viola: è lui che ha scelto noi... -
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Sul web e sui social sta circolando questo video emozionale di un tifoso, del quale al momento non conosciamo il nome ma ci piace omaggiarlo ringraziandolo per questa perla: vera e propria poesia:

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