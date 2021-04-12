Rossi: "Vlahovic attaccante moderno in miglioramento. Se vai male, la colpa è di tutti"

Il merito della crescita è stato di Prandelli, il quale ha avuto fiducia in lui. Se una stagione non va, bisogna ammettere le colpe

Delio Rossi nel corso di un suo intervento su TMW Radio, ha parlato anche di alcuni temi riguardanti la Fiorentina:

Cosa vede in Vlahovic?

"Un attaccante moderno. Ha struttura e statura fisica, dalle quali non si può prescindere. Ora c'è la fiducia, e questo è stato merito di Prandelli che ha continuato a metterlo dentro anche quando faticava molto. Adesso è diventato protagonista e si sente parte integrante, in lui ci sono margini di miglioramento".

Le difficoltà della Fiorentina arrivano solo dagli allenatori?

"I campionati bisognerebbe finirli. Molte volte la colpa si da ad una sola persona. Quando le cose vanno bene, è così per tutti, ma pure quando vanno male deve entrarci chi ha l'1% di responsabilità. La vernice esterna non migliora una casa che è rotta".

TANTI AUGURI A LORENZO VENUTI: IL TIFOSO IN VESTI DA CALCIATORE

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