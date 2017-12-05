Rossi: "Voglio giocare contro la Fiorentina, ho bellissimi ricordi a Firenze, nessun rimpianto con la maglia viola"

Giuseppe Rossi è ufficialmente un nuovo giocatore del Genoa. Dopo aver superato le visite mediche, ieri Pepito ha firmato un contratto fino al termine della stagione, con opzione per il prossimo anno...

Giuseppe Rossi è ufficialmente un nuovo giocatore del Genoa. Dopo aver superato le visite mediche, ieri Pepito ha firmato un contratto fino al termine della stagione, con opzione per il prossimo anno e sarà a disposizione di Ballardini già dalla sfida di lunedì 11 dicembre contro l'Atalanta. Oggi è tempo di presentazione ufficiale.

L'ultima partita dell'attaccante nato in New Jersey risale alla scorsa primavera con la maglia del Celta Vigo contro l'Eibar, quando il ginocchio fa di nuovo crack: rottura del legamento crociato anteriore e un altro lungo stop in vista. Scaduto a giugno il contratto con la Fiorentina, Pepito torna negli States per completare la riabilitazione post intervento e riprendere ad allenarsi. In attesa che arrivi una chiamata. L'ha fatto Ballardini e ora Rossi è ufficialmente tornato: "Sto molto bene. Son passati sette mesi e mezzo dall'intervento. Mi sto allenando alla grande. Il fisico risponde, manca solo il ritmo. Spero di potermi allenare con la squadra già da domani. La trattativa è stato molto semplice e veloce, perché ho capito che il Genoa mi voleva fortemente".

A Genova Thiago Motta e Perotti si sono rigenerati. Pepito, però, non ci pensa sottolineando un altro aspetto, decisivo nella scelta finale: "Non ho pensato a Motta e Perotti, ma all'ambiente: i tifosi sono caldi, eccezionali. Tutti vogliono bene ai calciatori. Ogni domenica è uno spettacolo giocare a Marassi". Sul campionato: "La squadra è equilibrata in ogni reparto. Peccato aver raccolto solo 13 punti finora, ma la stagione è lunga e possiamo crescere e dare una svolta. Con Ballardini le cose stanno andando meglio, dobbiamo continuare così".

Tra due settimane ci sarà l'incrocio con il passato: "Io in campo? Vorrebbe dire che è andato tutto nel modo giusto. Sarebbe bello esserci, ma prima della Fiorentina c'è l'Atalanta. Non ho rimpianti del mio periodo viola, conservo solo bellissimi ricordi". Chiosa sul sogno-Nazionale: "Ci credo, il sogno c'è. Come sempre. Dispiace non esserci al Mondiale, ma sono sicuro che supereremo questo periodo di difficoltà".

Gazzetta.it