Antognoni: “Voglio ricordare Paolo Rossi con il suo sorriso e con la sua battuta pronta da toscano vero”

“La scomparsa di Paolo Rossi – ha detto Giancarlo Antognoni ai canali ufficiali della Fiorentina – è un dispiacere per tutti noi compagni di squadra del ’78 e dei Mondiali dell’82. Un dispiacere credo per tutta Italia. Ogni italiano lo ricorda, ci ha dato delle gioie in campo. Il suo ricordo è sicuramente positivo sotto ogni aspetto. Un’annata un po’ maledetta che ci porta via delle persone a cui siamo e rimarremo sempre molto legati. Paolo ha lasciato dei messaggi importanti in campo, per noi è stato forse nel Mondiale dell’82 il giocatore più importante, non solo per i gol che ha fatto che ci hanno permessi di vincerlo ma anche per la sua simpatia, il suo sorriso che puntualmente aveva ogni mattina che ci trovavamo in allenamento o in albergo. Ci lascia questo bellissimo ricordo, di una persona che era felice. Da quei Mondiali siamo sempre rimasti in contatto, per quello che in quegli anni avevamo fatto. Tra l’altro Paolo l’ho sentito e visto lo scorso anno, con il suo affetto lo ricordiamo sempre. Un uomo da spogliatoio, ti faceva andare in campo tranquillo. Era forse il giocatore più vicino a me, cercavo di metterlo nelle condizioni di far gol. Toscano sempre con la battuta pronta. Oggi voglio ricordarlo proprio con il suo sorriso”.

