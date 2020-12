Gazzetta, Ribery è in crisi tra la famiglia lontana, l’assenza dei tifosi e quella caviglia maledetta

Il più deluso è proprio lui. FR7 è un campione tutto grinta, talento e orgoglio. Qualità che da alcune partite non riesce a mettere in campo. In più si sente un leader di una Fiorentina che è scivolata in zona retrocessione. E quindi si considera doppiamente responsabile. Ma cosa sta succedendo a Franck Ribery? Di sicuro non è al cento per cento della condizione fisica. Dopo il nuovo infortunio alla “solita” caviglia, durante la gara contro l’Inter ha dovuto fermarsi. Alla sua età non è mai semplice rimettersi in moto. Ma l’aspetto atletico non è il primo dei problemi. Il Ribery intristito di questi ultimi tempi è figlio di altre motivazioni. Franck è isolato, lui che si caricava incontrando i tifosi per strada, firmando autografi, concedendo selfie. E soprattuto facendosi spingere all’attacco dell’urlo della Curva o dai cori ostili del pubblico avversario. Ora è tutto asettico. È tutto incolore.

Moglie e figlio dopo le vacanze estive hanno deciso di tornare a vivere a Monaco di Baviera. Franck non lo ammetterà mai ma il furto nella sua abitazione ha influito in questa decisione. Senza avere i suoi affetti più cari al fianco è tutto più complicato. La moglie di Franck ha un ruolo decisivo. Sono lunghissime le giornate senza la famiglia al fianco. Ribery non ha staccato la spina. Non ha già la testa altrove. Lo può confermare Cesare che lo vede arrivare ogni giorno al centro sportivo caricato a pallettoni. La Fiorentina aspetta il suo campione. Convinta che saranno anche le magie di Ribery a riportarla in una zona serena di classifica. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

