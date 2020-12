CorFio, Castrovilli, rimandata l’intesa sul rinnovo con la Fiorentina, ora testa solo al campo

Proprio nei giorni che Castrovilli è rimasto a Firenze, perchè a causa della positività di Callejon non ha potuto rispondere alla chiamata della Nazionale, lo ha raggiunto il suo agente, che ha colto l’occasione per far visita a Daniele Pradè. Sul tavolo, il prolungamento (con adeguamento) del contratto. La chiacchierata però, non ha portato all’intesa ma, semmai, alla decisione (condivisa) di riparlarne tra un po’. La società, infatti, in un momento come questo, vuole che tutti pensino soltanto al campo e Castrovilli stesso, ora come ora, preferisce concentrarsi sul presente. A partire dalla gara di domenica con l’Atalanta nella quale, nonostante la botta di lunedì sera, ci sarà. Con un obiettivo: tornare a danzare. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

LEGGI ANCHE, REPUBBLICA, CASTROVILLI ORA HA VOGLIA DI RIPARTIRE DOPO LO SFOGO SOCIAL, LA FIORENTINA HA BISOGNO DI LUI