"Ecco cosa ci disse Montella nello spogliatoio contro la Juventus. Firenze mi manca tantissimo"

Giuseppe Rossi ha parlato al Corriere dello Sport Stadio, queste le sue parole:"Montella prima del mio debutto mi sorrise e mi disse di divertirmi. Quella con la Juve, invece, fu una partita speciale ...

Giuseppe Rossi ha parlato al Corriere dello Sport Stadio, queste le sue parole:

"Montella prima del mio debutto mi sorrise e mi disse di divertirmi. Quella con la Juve, invece, fu una partita speciale anche per il suo discorso nello spogliatoio a fine primo tempo. Ci ha dato la "svegliata" giusta, poi sapete tutti com'è finita

Montella è un grande allenatore è capace di tirare fuori il meglio dai suoi giocatori e lui ci riesce dando loro fiducia e facendoli divertire in campo

Ho tanto affetto per i fiorentini e per i tifosi viola Se mi manca Firenze? Tantissimo. Ogni tanto torno e mi sento sempre a casa. Questa città rimarrà per sempre nel cuore mio e della mia famiglia. Ho molto affetto anche per i fiorentini. Chiesa? Se continua così potrà diventare un simbolo, non solo per la Fiorentina, ma per il calcio italiano”.