Giani: "Il periodo di Rossi a Firenze poteva essere quello del terzo scudetto della Fiorentina"

Giuseppe Rossi ha annunciato il suo ritiro dal calcio. Il 22 marzo allo stadio Artemio Franchi di Firenze si svolgerà la partita di addio di Pepito Rossi. All'evento è intervenuto anche il Presidente...

Giuseppe Rossi ha annunciato il suo ritiro dal calcio. Il 22 marzo allo stadio Artemio Franchi di Firenze si svolgerà la partita di addio di Pepito Rossi. All'evento è intervenuto anche il Presidente della regione Toscana, Eugenio Giani, che ha così parlato ai media presenti: “Quei tre anni sono stati di grandissima intensità. Quel periodo poteva essere quello del terzo Scudetto, non arrivato anche a causa del suo infortunio o a quello di Gomez. Quella tripletta in rimonta alla Juventus rimane scolpita nella mente e nell’immagine dei più bei momenti della Fiorentina“.