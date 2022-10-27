Rossi: "Non è stato bello quello che ha fatto Jovic, la Fiesole va rispettata come abbiamo sempre fatto"

Giuseppe Rossi ha parlato della Fiorentina attuale e anche dell'esultanza polemica di Jovic contro l'Inter

Giuseppe Rossi ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole sulla Fiorentina attuale:

"La Fiorentina la vedo bene, hanno iniziato lenti, hanno fatto una bella partita contro l'Inter, se riescono a mantenere questo livello di gioco possiamo arrivare più in alto rispetto alla scorsa stagione. Ripetere grandi annate è sempre molto difficile, per questo motivo sono in poche a riuscirci, se vuoi essere una grande squadre devi ripeterti. Bisogna credere nel lavoro, puntando a migliorarti con umiltà. Non è colpa del doppio impegno ma che magari le squadre avversare adesso preparano meglio la gara contro la Fiorentina, bisogna essere un più fuori dalle righe, un grande calciatore deve saper improvvisare, sono convinto che le cose finiranno al meglio. Bello giocare in Europa ma bisogna sempre cercare di arrivare più in alto possibile in campionato, la priorità per me deve essere sempre al campionato.

Brutto per un attaccante quando non segna da diverse partite, bisogna essere sempre presente nell'allenamento, cosi che quando le occasioni arrivano sei sempre pronto. La Fiorentina ha grandi attaccanti, possiamo stare tranquilli, sono grandi lavoratori che amano quello che fanno. A loro dico di non mollare, siamo solo all'inizio del campionato, certe volte serve poco e appena ne arriva uno poi ne arrivano tanti altri.

Non è una cosa bella e logica quello che ha fatto Jovic dopo il gol contro l'Inter con dei gesti contro i tuoi tifosi, la Fiesole va rispettata come hanno fatto tutti, sono sicuro che i veterani della squadra glielo hanno detto, spero sia l'ultima volta e che la Fiesole possa perdonare il giocatore della Fiorentina"

PARLA IL TIFOSO AGGREDITO

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