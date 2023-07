Gonzalo omaggia Rossi: “Tra i migliori che ho visto in carriera, quel mancino è immortale”

Nella giornata di ieri Giuseppe Rossi ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato. Nelle ore successive all’annuncio, molteplici sono stati i saluti di amici ed ex compagni, come Gonzalo Rodriguez. Di seguito la bella dedica dell’ex capitano viola a Pepito: “E’ stato un piacere giocare tanti anni con te, Pepito… Tra i migliori che abbia mai visto nella mia carriera. Quel mancino è immortale. Buona fortuna per questa nuova tappa con la famiglia. Nel bene e nel male, qui hai un amico”.

