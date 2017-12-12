Ag. Rossi: "Per giocare serve il transfer dalla Spagna. In campo contro la Fiorentina? Lui scalpita..."

Andrea Pastorello, procuratore di Giuseppe Rossi, ha parlato del suo assistito a Tmw: "Il discorso legato alla burocrazia verrà risolto in brevissimo tempo, ma ha ancora bisogno di qualche giorno per...

Andrea Pastorello, procuratore di Giuseppe Rossi, ha parlato del suo assistito a Tmw: "Il discorso legato alla burocrazia verrà risolto in brevissimo tempo, ma ha ancora bisogno di qualche giorno per tornare al meglio della forma. Lui scalpita, sta lavorando duramente per arrivare al top e presto lo vedremo in campo, il discorso legato alla sua presenza contro la Fiorentina era uscito nei giorni dell’ufficialità per un discorso legato al suo passato in viola. Aspettiamo il transfer per stabilire una data precisa, se comunque dovesse tardare ulteriormente al massimo il tesseramento avverrà il 3 gennaio all’apertura del mercato”.