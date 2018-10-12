Rossi: "Chiesa non è abituato a fare gol. Insigne l'unico che in campionato segna di piú.."

L'ex attaccante della Nazionale Paolo Rossi ha rilasciato un'intervista per il quotidiano sportivo Tuttosport..

L'ex attaccante della Nazionale Paolo Rossi ha rilasciato un'intervista per il quotidiano sportivo Tuttosport. Queste le sue parole, che riguardano in fattispecie il talento viola Federico Chiesa:

Quello che ha schierato Mancini era un tridente che porta in dote pochi gol: non è un rischio?

"Mah… Intanto di quei tre attaccanti solo Insigne in campionato gioca un po' più vicino all'area, soprattutto ora con Ancelotti è quello più 'punta punta'. Sia Bernardeschi sia Chiesa, invece non sono gente abituata al gol. Ogni tanto li fanno, ma non è il loro mestiere primario".