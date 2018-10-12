Rossi: "Chiesa non è abituato a fare gol. Insigne l'unico che in campionato segna di piú.."
L'ex attaccante della Nazionale Paolo Rossi ha rilasciato un'intervista per il quotidiano sportivo Tuttosport..
A cura di Redazione Labaroviola
12 ottobre 2018 17:48
L'ex attaccante della Nazionale Paolo Rossi ha rilasciato un'intervista per il quotidiano sportivo Tuttosport. Queste le sue parole, che riguardano in fattispecie il talento viola Federico Chiesa:
Quello che ha schierato Mancini era un tridente che porta in dote pochi gol: non è un rischio?
"Mah… Intanto di quei tre attaccanti solo Insigne in campionato gioca un po' più vicino all'area, soprattutto ora con Ancelotti è quello più 'punta punta'. Sia Bernardeschi sia Chiesa, invece non sono gente abituata al gol. Ogni tanto li fanno, ma non è il loro mestiere primario".