Un incubo a Genova: Rossi segna contro la Fiorentina 1-1
Alla prima da titolare con il Genoa segna Rossi . I tifosi Viola sono abituati a questi strani film, in tempi non sospetti l’avevo definita “acqua santiera”. Sulla fascia destra scende Bessa e al cent...
A cura di Gabriele Caldieron
06 maggio 2018 16:07
Alla prima da titolare con il Genoa segna Rossi . I tifosi Viola sono abituati a questi strani film, in tempi non sospetti l’avevo definita “acqua santiera”. Sulla fascia destra scende Bessa e al centro Rossi tutto solo con il sinistro deve solo spingere in porta. Poco dopo un palo colpito da Dabo, servirà un episodio per portare a casa questa partita...
Gabriele Caldieron