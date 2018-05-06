Labaro Viola

Un incubo a Genova: Rossi segna contro la Fiorentina 1-1

Alla prima da titolare con il Genoa segna Rossi . I tifosi Viola sono abituati a questi strani film, in tempi non sospetti l’avevo definita “acqua santiera”. Sulla fascia destra scende Bessa e al cent...

A cura di Gabriele Caldieron Gabriele Caldieron
06 maggio 2018 16:07
Un incubo a Genova: Rossi segna contro la Fiorentina 1-1 - Rossi Genoa
Rossi Genoa
News
Primo Piano
Rossi
Condividi

Alla prima da titolare con il Genoa segna Rossi . I tifosi Viola sono abituati a questi strani film, in tempi non sospetti l’avevo definita “acqua santiera”. Sulla fascia destra scende Bessa e al centro Rossi tutto solo con il sinistro deve solo spingere in porta. Poco dopo un palo colpito da Dabo, servirà un episodio per portare a casa questa partita...

Gabriele Caldieron

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok