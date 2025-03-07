Rossi: "I risultati non sono quelli sperati. Se non giochi con regolarità poi è difficile giocare bene..."

Giuseppe Rossi ha parlato a Radio Bruno della situazione attuale in casa Fiorentina, queste le sue parole:"La Fiorentina è una squadra ben strutturata per affrontare queste competizioni, come si è vis...

Giuseppe Rossi ha parlato a Radio Bruno della situazione attuale in casa Fiorentina, queste le sue parole:

"La Fiorentina è una squadra ben strutturata per affrontare queste competizioni, come si è visto negli ultimi anni. Il risultato ottenuto non è quello che speravamo, ma per fortuna c’è ancora la gara di ritorno da giocare in casa. È importante pensare anche al campionato, ma sono fiducioso che nella partita di ritorno la Fiorentina riuscirà a ottenere il risultato desiderato. Alcuni giocatori non sono scesi in campo con il giusto ritmo, ma è comprensibile: è difficile mantenerlo se non si gioca con continuità. Nonostante tutto, la squadra ha reagito dopo i primi due gol subiti, e in partite come queste bisogna sempre trovare il lato positivo. Al Franchi, però, non si può sbagliare.

Gudmundsson? Quando si torna in campo dopo un lungo periodo di stop, è necessario ritrovare il ritmo gradualmente. Giocare subito 60 minuti non è una scelta sensata. Gudmundsson ha il potenziale per fare la differenza e contribuire al salto di qualità della squadra. Reinserirlo gradualmente può essere utile, ma nei momenti cruciali, come ieri, deve cercare di andare incontro alla palla. Serve personalità per farlo. Può essere il giocatore capace di togliere confusione dal gioco, e credo che possa ricoprire perfettamente questo ruolo."