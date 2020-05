“È consentito l’allenamento in forma individuale di atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal Comitato Italiano Paralimpico e dalle rispettive federazioni, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento in strutture a porte chiuse, anche per gli atleti di discipline sportive non individuali”. Con questa ordinanza il governatore dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, dà il via libera a SPAL, Sassuolo, Bologna e Parma per riprendere l’attività sportiva all’interno dei propri centri di allenamento, qualora lo volessero.

A queste 4 squadre si aggiunge il Napoli che come confermato dal governatore della Campania Vincenzo De Luca potrà tornare a Castelvolturno da lunedì 4. Intanto anche Lazio e Toscana pensano a ordinanze simili: Roma e Lazio sembrano vicine al via libera, mentre per quanto concerne la Fiorentina si aspettano eventuali decisione da parte del Consiglio regionale.

Tuttomercatoweb.com