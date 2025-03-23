Giani: "Rossi rimarrà sempre nel cuore di tutti i fiorentini, la tripletta un'emozione unica per noi"

Il presidente della Regione Toscana ha consegnato all'ex calciatore viola il Pegaso dello Sport per i meriti con la Fiorentina

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha premiato Giuseppe Rossi con il Pegaso dello Sport commentando poi il ricordo che l'attaccante viola ha lasciato nel cuore di tutti i fiorentini: "Pepito è speciale e lo sarà sempre, a Firenze sarà sempre il benvenuto perché questa è casa sua. Pepito è un simbolo per tutti i tifosi fiorentini perché ci ha regalato tante emozioni come il 20 ottobre 2013 quando scrisse la storia con la tripletta alla Juve che nessun tifoso della Fiorentina mai potrà dimenticare, fu un'emozione incredibile per tutti noi e lo ringrazieremo sempre per tutto quello che ha fatto, resta solo il rammarico per tutti gli infortuni che lo hanno bloccato nella sua carriera perché poteva farci vedere ancora di più di quanto abbiamo ammirato"