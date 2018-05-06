Giuseppe Rossi: "Non ho esultato per rispetto alla Fiorentina, per Firenze e i tifosi viola"

Giuseppe 'Pepito' Rossi ha parlato al termine della sfida persa dal Genoa contro la Fiorentina ma nella quale ha realizzato la sua prima rete genoana."Mix di emozioni. Un gol dopo tanto tempo addiritt...

Giuseppe 'Pepito' Rossi ha parlato al termine della sfida persa dal Genoa contro la Fiorentina ma nella quale ha realizzato la sua prima rete genoana.

"Mix di emozioni. Un gol dopo tanto tempo addirittura contro la mia ex squadra. Da 13 mesi non facevo più di mezzora. Domani farò le mie terapie poi penseremo a Benevento. È stata una gara in cui ci hanno fatto correre".

Mancata esultanza. "Ho grande rispetto per Firenze e i suoi tifosi. Personalmente mi sento bene comunque".

Sul gol. "Grande giocata da parte di tutti non solo mia". Sull'attacco di piccoletti. "Non serve esser alti per giocare in attacco". Sul proprio futuro: "Voglio esser protagonista e quindi penso prima alle prossime 2 gare".

Sull'espulsione di Pandev. "Goran mi ha detto che è scivolato". Sulla sconfitta. "Dobbiamo esser fieri di noi stessi per la gara fatta. Il mio gol è stato un bonus perchè a me interessava proseguire nei miglioramenti".

Dedica del gol: "A Ferguson perchè mi ha colpito la notizia e un po' questa rete è anche sua". Genoa che ha giocato bene: "Ci dispiace per la sconfitta. Meritavamo di più".

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