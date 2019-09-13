Rossi: "Sono arrabbiato, voglio giocare in A. I tifosi viola meritano altre emozioni, alla tripletta piangevano"

Giuseppe Rossi ha parlato a Sky Sport, queste le sue parole:"Sono arrabbiato perchè voglio dimostrare che posso tornare a giocare ad alti livelli. Voglio giocare in serie A. La mia tripletta alla Juve...

Giuseppe Rossi ha parlato a Sky Sport, queste le sue parole:

"Sono arrabbiato perchè voglio dimostrare che posso tornare a giocare ad alti livelli. Voglio giocare in serie A. La mia tripletta alla Juventus è un ricordo bellissimo, una vittoria spettacolare, la gente piangeva per l'emozione. Quella partita, quei ricordi, quelle esultanze, ti fanno venire i brividi. I tifosi meritano di vivere ancora certe emozioni".