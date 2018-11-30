Storia di Fiorentina-Juventus: Casarsa, Antognoni, Batistuta e Rossi. Il video
Come di consueto vi proponiamo la clip del Museo Fiorentina a cura di Stefano Borgi con le immagini di Violachannel:Fiorentina-Juventus, 40 anni di vittorie. Da Caso, Casarsa a Federico Chiesa. Passan...
A cura di Redazione Labaroviola
30 novembre 2018 17:59
Come di consueto vi proponiamo la clip del Museo Fiorentina a cura di Stefano Borgi con le immagini di Violachannel:
Fiorentina-Juventus, 40 anni di vittorie. Da Caso, Casarsa a Federico Chiesa. Passando per Sacchetti, Tendi, Passarella, Berti, Robbiati, Batistuta e Pepito Rossi. Fiorentina-Juventus non è una partita come tutte le altre...