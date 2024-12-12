Viviano non ha dubbi: "Pepito Rossi aveva le qualità per essere uno dei top 5 italiani di sempre"

Pepito Rossi? Io vi giuro che non immaginate quanto è forte quel ragazzo lì

L'ex portiere viola, Emiliano Viviano, ha voluto commentare così le qualità dell'ex attaccante della Fiorentina, Giuseppe Rossi. Queste le sue parole a TvPlay:

"Pepito Rossi? Che spreco per il calcio italiano, non per colpa sua ovviamente. Io vi giuro che non immaginate quanto è forte quel ragazzo lì. Lo aveva già preso il Barcellona, quando ci fu la famosa transizione dove Messi non voleva più giocare nella posizione in cui poteva giocare Beppe. Aveva le qualità per essere uno dei top 5 italiani di sempre. Faceva gol in tutte le maniera. In quegli al Villareal fece 30 gol, era imprendibile. Ma anche quando viene al Parma, aveva vent'anni, che fa 10 gol e salva il Parma. Lo hanno fregato le ginocchia".

Polverosi: “Biraghi non si sta comportando da professionista, non ha potere decisionale”

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