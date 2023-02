Basile rivela: “Rossi voleva chiudere carriera a Firenze, contratto in beneficenza. Gli è stato detto no”

Questo è quello che scrive il giornalista Massimo Basile riguardo Pepito Rossi, che ha appena firmato con la Spal in serie B, queste le sue parole:

Pepito prepara il passo d’addio. Sognava di chiudere la carriera a Firenze, la città dove si è sentito davvero amato, allenandosi in silenzio, dando consigli agli attaccanti, senza pretendere un posto, consapevole della sua condizione. E magari, chissà, giocare gli ultimi dieci minuti dell’ultima partita di campionato con la maglia viola e salutare da giocatore attivo. L’ingaggio, simbolico, sarebbe andato in beneficenza a un’istituzione fiorentina.

Un italoamericano del New Jersey che chiudeva la carriera nella società di un italoamericano del New Jersey. Gli hanno comunicato che non c’era posto. La sua ‘Last Dance’ sarà a Ferrara, con la Spal. Nel cuore dei tifosi viola resterà per sempre, soprattutto per quei quindici minuti con la Juve che mi lasciarono, giuro, vertigini due giorni dopo, al solo ripensarci. Grazie, Pepito. Campione sfortunato in campo, ma fortunati noi ad averti avuto.

LE PAROLE DI VICARIO