Labaro Viola

Non c'è pace per Giuseppe Rossi, nuovo infortunio per Pepito. Almeno un mese di stop

Brutte notizie per Giuseppe Rossi. L'attaccante si è fermato poche ore prima del match disputato ieri contro la Juventus e gli accertamenti a cui si è sottoposto hanno evidenziato una lesione muscolar...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 gennaio 2018 17:21
Non c'è pace per Giuseppe Rossi, nuovo infortunio per Pepito. Almeno un mese di stop - Rossi Genoa
Rossi Genoa
News
Fiorentina
Genoa
Rossi
Condividi

Brutte notizie per Giuseppe Rossi. L'attaccante si è fermato poche ore prima del match disputato ieri contro la Juventus e gli accertamenti a cui si è sottoposto hanno evidenziato una lesione muscolare al retto femorale della coscia destra. Tra dieci giorni ci saranno ulteriori controlli, probabile uno stop di almeno 4 settimane. Ecco il comunicato: "Il Genoa Cricket and Football Club comunica che il calciatore Giuseppe Rossi è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una lesione muscolare al retto femorale anteriore della coscia destra. Lo staff sanitario del club ha predisposto ulteriori valutazioni tra una decina di giorni per monitorare l’evoluzione del quadro clinico".

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok