Non c'è pace per Giuseppe Rossi, nuovo infortunio per Pepito. Almeno un mese di stop
Brutte notizie per Giuseppe Rossi. L'attaccante si è fermato poche ore prima del match disputato ieri contro la Juventus e gli accertamenti a cui si è sottoposto hanno evidenziato una lesione muscolar...
Brutte notizie per Giuseppe Rossi. L'attaccante si è fermato poche ore prima del match disputato ieri contro la Juventus e gli accertamenti a cui si è sottoposto hanno evidenziato una lesione muscolare al retto femorale della coscia destra. Tra dieci giorni ci saranno ulteriori controlli, probabile uno stop di almeno 4 settimane. Ecco il comunicato: "Il Genoa Cricket and Football Club comunica che il calciatore Giuseppe Rossi è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una lesione muscolare al retto femorale anteriore della coscia destra. Lo staff sanitario del club ha predisposto ulteriori valutazioni tra una decina di giorni per monitorare l’evoluzione del quadro clinico".