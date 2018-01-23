Non c'è pace per Giuseppe Rossi, nuovo infortunio per Pepito. Almeno un mese di stop

Brutte notizie per Giuseppe Rossi. L'attaccante si è fermato poche ore prima del match disputato ieri contro la Juventus e gli accertamenti a cui si è sottoposto hanno evidenziato una lesione muscolar...

A cura di Redazione Labaroviola 23 gennaio 2018 17:21

Rossi Genoa

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