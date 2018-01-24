Corriere Fiorentino, Badelj e Babacar 100 presenze in viola. Via entrambi a Giugno?
Come riportato nell'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino i due giocatori viola oggetto di mercato, molto chiaccherati in queste ore: Badelj e Babacar con l'Hellas Verona potrebbero raggiungere l...
Come riportato nell'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino i due giocatori viola oggetto di mercato, molto chiaccherati in queste ore: Badelj e Babacar con l'Hellas Verona potrebbero raggiungere le 100 presenze in maglia viola. Destino comune che potrebbe portare i due giocatori lontani da Firenze ma sicuramente a Giugno. Badelj quasi certamente visto il contratto in scadenza mentre Babacar con contratto in scadenza 2019 lascia ancora speranza al rinnovo ma non ha mai realmente convinto nessun allenatore passato negli ultimi anni. Ciò potrebbe portarlo dunque lontano da Firenze...