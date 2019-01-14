Solskjaer: "Pepito non resta con noi, cerca squadra. Ieri ha fatto un gol fantastico, anche Ferguson..."

Il tecnico del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ha parlato di Giuseppe Rossi al Daily Express: "Si allena con noi, ma non penso che firmerà per il Manchester United. Si allenerà qui anche la pro...

Il tecnico del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ha parlato di Giuseppe Rossi al Daily Express: "Si allena con noi, ma non penso che firmerà per il Manchester United. Si allenerà qui anche la prossima settimana, fin quando non troverà una squadra adatta alle sue esigenze. Lo vedo bello pimpante, ieri ha fatto un gol fantastico in allenamento: era entusiasta anche Sir Alex Ferguson.