Labaro Viola

Notizie Ferguson Fiorentina

Dall'Inghilterra: interesse della Fiorentina per Ferguson. Brighton apre alla cessione, ma c'è concorrenza

28 gennaio 2025 14:30

Ferguson: "Italiano è un vincente, con lui otterremo grandi risultati, è come Motta"

14 ottobre 2024 18:55

Liajic: "L'avventura alla Fiorentina tra i miei ricordi più felici. Quando seppi dei viola.."

03 maggio 2019 08:19

Solskjaer: "Pepito non resta con noi, cerca squadra. Ieri ha fatto un gol fantastico, anche Ferguson..."

14 gennaio 2019 12:43

Sir Alex Ferguson operato d'urgenza per un'emorragia cerebrale: "Operazione ok ma resta grave"

06 maggio 2018 10:58

Rossi: "Il calcio mi ha reso cittadino del mondo, sono cresciuto come uomo. Che onore lavorare con Sir Alex Ferguson..."

15 marzo 2018 13:58

Archivio

Esplora l'archivio di Ferguson

Sett. 5
Sett. 42
Sett. 18 Sett. 3
Sett. 18 Sett. 11