Notizie Ferguson Fiorentina

Dall'Inghilterra: interesse della Fiorentina per Ferguson. Brighton apre alla cessione, ma c'è concorrenza
28 gennaio 2025 14:30
Ferguson: "Italiano è un vincente, con lui otterremo grandi risultati, è come Motta"
14 ottobre 2024 18:55
Liajic: "L'avventura alla Fiorentina tra i miei ricordi più felici. Quando seppi dei viola.."
03 maggio 2019 08:19
Solskjaer: "Pepito non resta con noi, cerca squadra. Ieri ha fatto un gol fantastico, anche Ferguson..."
14 gennaio 2019 12:43
Sir Alex Ferguson operato d'urgenza per un'emorragia cerebrale: "Operazione ok ma resta grave"
06 maggio 2018 10:58
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