Dall'Inghilterra: interesse della Fiorentina per Ferguson. Brighton apre alla cessione, ma c'è concorrenza

Siamo dentro la settimana più calda del calciomercato e la Fiorentina continua a sondare profili da regalare a Raffaele Palladino. Stando quanto riportato dal portale inglese TEAMTalk, il club viola a...

Siamo dentro la settimana più calda del calciomercato e la Fiorentina continua a sondare profili da regalare a Raffaele Palladino. Stando quanto riportato dal portale inglese TEAMTalk, il club viola avrebbe mostrato interesse per Evan Ferguson, attaccante classe 2004 del Brighton. I Seagulls hanno già aperto alla cessione e il centravanti potrebbe cambiare squadra già a gennaio. Ma c'è tanta concorrenza sia dalla Premier League che in Italia.

TMW RIVELA: “LA FIORENTINA HA GIÀ L’ACCORDO CON TZIMAS FINO AL 2030, OFFERTA DA 22 MILIONI DI EURO”

https://www.labaroviola.com/tmw-rivela-la-fiorentina-ha-gia-laccordo-con-tzimas-fino-al-2030-offerta-da-22-milioni-di-euro/286522/