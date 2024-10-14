Ferguson: "Italiano è un vincente, con lui otterremo grandi risultati, è come Motta"

Il centrocampista scozzese ha espresso il suo parere sul confronto tra il nuovo e l'ex tecnico dei felsinei

Il centrocampista scozzese del Bologna Lewis Ferguson sarà a disposizione dell'ex tecnico viola Italiano per la sfida contro la Fiorentina di metà dicembre al Dall'Ara quando i ragazzi di Palladino ritroveranno un vecchio "amico". Infatti, il giocatore felsineo ha parlato del suo rientro in campo al Corriere di Bologna: "Finalmente sto bene, il ginocchio è a posto e sto cercando di aumentare i carichi per rientrare senza forzare. Non so quando sarò a disposizione del mister ma non credo ci vorrà molto. Tra 2-3 settimane potrei andare in panchina."

Quindi, lo scozzese sarà arruolabile anche per il derby dell'Appennino quando la Fiorentina sfiderà il Bologna in casa loro.

Sul confronto Motta-Italiano: "Il mister è aggressivo, ha una grande mentalità vincente proprio come Motta, mi piace il suo modo di giocare e spero di impararlo presto. Italiano lavora sulla pressione, cerca di recuperare subito la palla per poi attaccare forte, per ora siamo stati sfortunati in alcune partite e non abbiamo raccolto quanto potevamo, però siamo forti e faremo bene."

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