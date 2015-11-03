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Notizie Motta Fiorentina

Gazzetta: "Paratici può provare a richiamare Pioli. Poi idee Iachini, Motta oppure Sousa"

28 dicembre 2025 08:24

Faina: “Pioli già a rischio esonero, malumori nello spogliatoio. La Fiorentina allerta Spalletti e Motta”

17 settembre 2025 13:39

Corriere dello Sport: “Motta primo obiettivo per la panchina della Fiorentina che vuole un profilo ambizioso”

05 giugno 2025 08:05

Montolivo: "Perdere a Firenze è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso per Motta"

23 marzo 2025 18:25

Fagioli: "Motta dopo Genoa e Lipsia non mi ha più considerato. Fagiolino è morto, oggi sono Nicolò"

19 marzo 2025 10:15

La Fiorentina non è fatale per Motta, Giuntoli lo conferma: "Avanti con Thiago, ne usciremo stando uniti"

16 marzo 2025 20:54

Tuttosport: "Thiago Motta a rischio in caso di sconfitta contro la Fiorentina, pronte due soluzioni"

16 marzo 2025 14:28

Da Torino: "La Juventus pensa all'esonero di Motta, nella notte Giuntoli ha contattato Tudor"

10 marzo 2025 12:06

Motta avvisa Vlahovic: "Non conta giocare tanto, mi interessa la qualità dei minuti realizzati"

16 febbraio 2025 17:54

Sentite Motta: "Errori arbitrali ci sono e ci saranno sempre. Se iniziano polemiche, siamo tutti responsabili"

15 febbraio 2025 15:30

Cassano su Vlahovic: "Critica Motta? È stato pagato 75 milioni e fa c****e. Non è colpa dell'allenatore"

19 novembre 2024 16:18

Ferguson: "Italiano è un vincente, con lui otterremo grandi risultati, è come Motta"

14 ottobre 2024 18:55

Motta consiglia Vlahovic: "Accetti le critiche come vengono e guardi avanti. Il mancato gol non solo responsabilità sua"

16 settembre 2024 22:22

Gazzetta: “Motta vuole Nico per il Verona. Addio a titolo definitivo. Pronto ingaggio da 3,5 milioni netti”

19 agosto 2024 08:26

Chiesa sempre più alla porta, Thiago Motta: "Non è cambiato niente, non fa parte del progetto"

18 agosto 2024 17:54

Di Gennaro: "Palladino ha fatto un percorso importante con Galliani. Difficile riconfermarsi a Bologna per Italiano"

03 giugno 2024 16:32

FourFourTwo: "Classifica Top50 allenatori del momento: Italiano al 22° posto, Motta 23° e Gasperini 25°"

15 maggio 2024 17:00

Prandelli: "Motta via a giugno? Non so, ma io rimasi alla Fiorentina perché convinto dal progetto"

16 febbraio 2024 11:51

A Sanremo con il cuore viola, Motta è tifoso della Fiorentina, il suo sogno nel cassetto...

06 febbraio 2019 20:40

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