Notizie Motta Fiorentina

Gazzetta: "Paratici può provare a richiamare Pioli. Poi idee Iachini, Motta oppure Sousa"
28 dicembre 2025 08:24
Faina: “Pioli già a rischio esonero, malumori nello spogliatoio. La Fiorentina allerta Spalletti e Motta”
17 settembre 2025 13:39
Corriere dello Sport: “Motta primo obiettivo per la panchina della Fiorentina che vuole un profilo ambizioso”
05 giugno 2025 08:05
Montolivo: "Perdere a Firenze è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso per Motta"
23 marzo 2025 18:25
Fagioli: "Motta dopo Genoa e Lipsia non mi ha più considerato. Fagiolino è morto, oggi sono Nicolò"
19 marzo 2025 10:15
La Fiorentina non è fatale per Motta, Giuntoli lo conferma: "Avanti con Thiago, ne usciremo stando uniti"
16 marzo 2025 20:54
Tuttosport: "Thiago Motta a rischio in caso di sconfitta contro la Fiorentina, pronte due soluzioni"
16 marzo 2025 14:28
Da Torino: "La Juventus pensa all'esonero di Motta, nella notte Giuntoli ha contattato Tudor"
10 marzo 2025 12:06
Motta avvisa Vlahovic: "Non conta giocare tanto, mi interessa la qualità dei minuti realizzati"
16 febbraio 2025 17:54
Sentite Motta: "Errori arbitrali ci sono e ci saranno sempre. Se iniziano polemiche, siamo tutti responsabili"
15 febbraio 2025 15:30
Cassano su Vlahovic: "Critica Motta? È stato pagato 75 milioni e fa c****e. Non è colpa dell'allenatore"
19 novembre 2024 16:18
Ferguson: "Italiano è un vincente, con lui otterremo grandi risultati, è come Motta"
14 ottobre 2024 18:55
Motta consiglia Vlahovic: "Accetti le critiche come vengono e guardi avanti. Il mancato gol non solo responsabilità sua"
16 settembre 2024 22:22
Gazzetta: “Motta vuole Nico per il Verona. Addio a titolo definitivo. Pronto ingaggio da 3,5 milioni netti”
19 agosto 2024 08:26
Chiesa sempre più alla porta, Thiago Motta: "Non è cambiato niente, non fa parte del progetto"
18 agosto 2024 17:54
Di Gennaro: "Palladino ha fatto un percorso importante con Galliani. Difficile riconfermarsi a Bologna per Italiano"
03 giugno 2024 16:32
FourFourTwo: "Classifica Top50 allenatori del momento: Italiano al 22° posto, Motta 23° e Gasperini 25°"
15 maggio 2024 17:00
Prandelli: "Motta via a giugno? Non so, ma io rimasi alla Fiorentina perché convinto dal progetto"
16 febbraio 2024 11:51
A Sanremo con il cuore viola, Motta è tifoso della Fiorentina, il suo sogno nel cassetto...
06 febbraio 2019 20:40
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