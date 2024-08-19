Gazzetta: “Motta vuole Nico per il Verona. Addio a titolo definitivo. Pronto ingaggio da 3,5 milioni netti”

L'emergenza esterni in casa Juve è ben nota. Quest'oggi, nell'esordio a Torino contro il Como, i bianconeri potranno schierare sulle fasce solo Yildiz e Weah. Oltre a questo, i soli 19 giocatori effet...

L'emergenza esterni in casa Juve è ben nota. Quest'oggi, nell'esordio a Torino contro il Como, i bianconeri potranno schierare sulle fasce solo Yildiz e Weah. Oltre a questo, i soli 19 giocatori effettivi (Chiesa ad esempio escluso) della rosa sono un tema. Thiago Motta chiede uno sforzo a Giuntoli. Servono almeno 4 colpi in 2 settimane e Nico dovrebbe essere il primo della lista.

L'Atalanta è tornata fortemente in pressing su di lui, ma l'argentino ha già un accordo per 3,5 milioni netti coi bianconeri. La Fiorentina è stata anche accontentata sulla formula (acquisto a titolo definitivo e non più prestito oneroso) e ha trovato anche il sostituito, Albert Gudmundsson (o almeno così pare).

Cosa manca per chiudere? Il via libera di Commisso che forse in testa ha per l'argentino ben altri piani. Il numero uno viola sta prendendo tempo, in attesa che la Juve faccia un'offerta irrinunciabile per il suo miglior giocatore. Con una cifra sopra i 30 milioni di euro si potrebbe chiudere. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

https://www.labaroviola.com/sportmediaset-la-fiorentina-vuole-40-milioni-per-nico-e-non-accetta-prestiti-distanza-con-la-juventus/264574/