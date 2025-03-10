Da Torino: "La Juventus pensa all'esonero di Motta, nella notte Giuntoli ha contattato Tudor"

Notte di riflessioni in casa Juventus dopo l'umiliante sconfitta contro l'Atalanta. La prestazione scioccante della squadra bianconera, letteralmente crollata dopo il rigore trasformato da Retegui, ha...

Notte di riflessioni in casa Juventus dopo l'umiliante sconfitta contro l'Atalanta. La prestazione scioccante della squadra bianconera, letteralmente crollata dopo il rigore trasformato da Retegui, ha acuito le perplessità sulla guida tecnica che non sembra più avere il pieno controllo del gruppo. Il timore della società è che i giocatori non rispondano più ai comandi di Thiago Motta e possa così sfumare anche l'ultimo vitale obiettivo stagionale rimasto: la qualificazione alla prossima Champions League.

Ecco perchè, alla luce di questo quadro inquietante, potrebbero profilarsi clamorose ed inattese evoluzioni. Stando alle indiscrezioni raccolte stamattina da Tuttojuve.com, nella notte, il Football Director Cristiano Giuntoli ha contattato e preallertato l'ex bianconero Igor Tudor, attualmente libero.

La panchina di Thiago Motta, pertanto, sarebbe sempre più traballante. Potrebbe saltare nelle prossime ore o gli sarà concessa ancora una chance a Firenze domenica prossima? Proprio su questo sta riflettendo la dirigenza bianconera. L'unica certezza è che - domani o a giugno - le strade di Thiago Motta e della Signora sono destinate a dividersi. Lo scrive Tuttojuve.com