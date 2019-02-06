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A Sanremo con il cuore viola, Motta è tifoso della Fiorentina, il suo sogno nel cassetto...

Il cantante Motta, partecipante all'edizione del Festival di Sanremo con la canzone "Dov'è l'Italia" è nato a Pisa da genitori livornesi, per evitare questioni è diventato della Fiorentina, "rapito da...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 febbraio 2019 20:40
A Sanremo con il cuore viola, Motta è tifoso della Fiorentina, il suo sogno nel cassetto... -
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Il cantante Motta, partecipante all'edizione del Festival di Sanremo con la canzone "Dov'è l'Italia" è nato a Pisa da genitori livornesi, per evitare questioni è diventato della Fiorentina, "rapito dalla Fiesole e dai gol di Bati". Per i viola vorrebbe scrivere un inno.

Gazzetta.it

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