A Sanremo con il cuore viola, Motta è tifoso della Fiorentina, il suo sogno nel cassetto...
Il cantante Motta, partecipante all'edizione del Festival di Sanremo con la canzone "Dov'è l'Italia" è nato a Pisa da genitori livornesi, per evitare questioni è diventato della Fiorentina, "rapito da...
A cura di Redazione Labaroviola
06 febbraio 2019 20:40
Il cantante Motta, partecipante all'edizione del Festival di Sanremo con la canzone "Dov'è l'Italia" è nato a Pisa da genitori livornesi, per evitare questioni è diventato della Fiorentina, "rapito dalla Fiesole e dai gol di Bati". Per i viola vorrebbe scrivere un inno.
Gazzetta.it