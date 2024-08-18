Chiesa sempre più alla porta, Thiago Motta: "Non è cambiato niente, non fa parte del progetto"

Il nuovo allenatore bianconero è tornato sull'esclusione dell'ex giocatore della Fiorentina che appare sempre più con i bagagli in mano

Il neo allenatore bianconero è tornato sul caso dell'ex Viola Federico Chiesa che appare sempre più lontano dalla Juventus in questi ultimi giorni di mercato: "Abbiamo parlato a fondo con il ragazzo ma la situazione non è cambiata, ho voluto prenderlo da solo per poter essere onesto con lui come avrei fatto con chiunque altro, è la dimostrazione del rispetto che ho per tutti. Trasparenza e chiarezza sono le vie per comunicare con i miei giocatori."

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