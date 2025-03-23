Montolivo: "Perdere a Firenze è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso per Motta"

L'ex centrocampista della Fiorentina ha detto la sua opinione riguardo alla notizia del giorno, ovvero l'esonero di Thiago Motta

A Sky Sport l'ex centrocampista della Fiorentina Riccardo Montolivo ha parlato della vicenda del giorno, ovvero l'esonero di Thiago Motta ricollegandolo alla sconfitta con i viola: "Non me l'aspettavo però perdere 2 partite così è grave e probabilmente la società si è spaventata non vedendo nessuna reazione e da li è iniziato a riflettere. Perdere così a Firenze è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso ma comunque rimane un grande rischio perchè questa squadra è a un punto dal quarto posto ed è in lotta per la Champions. Probabilmente l'avrei tenuto perchè chiunque venga si troverà a che fare con una situazione davvero esplosiva."

Su Vlahovic: "Tudor lo rimetterà dentro tra i titolari perchè lo conosce e lo ammira, non penso che continuerà a stare fuori come successo con Motta, me l'aspetto in attacco insieme a Yildiz e Kolo Muani. Tudor è la scossa che serve anche a lui. Penso che sarà una Juventus molto più verticale di quella che abbiamo visto finora."