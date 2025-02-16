Motta avvisa Vlahovic: "Non conta giocare tanto, mi interessa la qualità dei minuti realizzati"

L'allenatore bianconero fa letteralmente fuori dalla squadra di partenza l'ex attaccante della Fiorentina, ormai riserva di Kolo Muani

A Dazn, alla vigilia della partita di stasera tra Juventus ed Inter delle 20:45, ha parlato il tecnico bianconero Thiago Motta che ha commentato le voci su Vlahovic, il quale ha perso il posto dopo l'acquisto di Kolo Muani: "Si parla molto di Dusan così come di Cambiaso e di altri giocatori perchè abbiamo una rosa di giocatori forti quindi è normale parlarne ma il calcio cambia e non esistono più titolari e riserve. Tutti vogliono giocare però devo fare delle scelte quindi qualcuno deve stare fuori dall'inizio ma io non ho problemi con nessuno, posso fare cinque cambi e se credo che sarà utile alla squadra li farò. Non è importante la quantità dei minuti che vengono giocati ma la qualità perchè tutti, anche con cinque minuti a disposizione, possono dire la loro."