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Faina: “Pioli già a rischio esonero, malumori nello spogliatoio. La Fiorentina allerta Spalletti e Motta”

Secondo quanto riportato sul profilo X da Damiano Er Faina la Fiorentina starebbe pensando ad un possibile esonero di Stefano Pioli. Infatti con un tweet sul proprio profilo X scrive: "Pioli già a ris...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 settembre 2025 13:39
Faina: “Pioli già a rischio esonero, malumori nello spogliatoio. La Fiorentina allerta Spalletti e Motta” - Firenze, Stadio Franchi, 17.09.2025, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 17.09.2025, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Secondo quanto riportato sul profilo X da Damiano Er Faina la Fiorentina starebbe pensando ad un possibile esonero di Stefano Pioli. Infatti con un tweet sul proprio profilo X scrive: "Pioli già a rischio esonero alla Fiorentina se non dovessero arrivare i risultati nella prossima gara. All'interno dello spogliatoio malumori sulla gestione. Thiago Motta e Luciano Spalletti sono stati allertati come possibili alternative"

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