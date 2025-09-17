Faina: “Pioli già a rischio esonero, malumori nello spogliatoio. La Fiorentina allerta Spalletti e Motta”

Secondo quanto riportato sul profilo X da Damiano Er Faina la Fiorentina starebbe pensando ad un possibile esonero di Stefano Pioli. Infatti con un tweet sul proprio profilo X scrive: "Pioli già a ris...

Secondo quanto riportato sul profilo X da Damiano Er Faina la Fiorentina starebbe pensando ad un possibile esonero di Stefano Pioli. Infatti con un tweet sul proprio profilo X scrive: "Pioli già a rischio esonero alla Fiorentina se non dovessero arrivare i risultati nella prossima gara. All'interno dello spogliatoio malumori sulla gestione. Thiago Motta e Luciano Spalletti sono stati allertati come possibili alternative"