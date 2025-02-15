Sentite Motta: "Errori arbitrali ci sono e ci saranno sempre. Se iniziano polemiche, siamo tutti responsabili"

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Juventus, Thiago Motta, ha così parlato delle polemiche arbitrali dopo l'ultimo turno di Serie A: "Gli errori ci sono stati, ci sono e ci saranno sem...

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Juventus, Thiago Motta, ha così parlato delle polemiche arbitrali dopo l'ultimo turno di Serie A: "Gli errori ci sono stati, ci sono e ci saranno sempre. Sono il primo a sbagliare, come posso giudicare. Rispetto l'opinione di tutti e quando si iniziano delle polemiche siamo tutti responsabile, anche voi. Si parla anche troppo, ma fa parte del gioco, va accettato e sperando sempre che la prossima partita, che è domani, si sbagli il meno possibile. Ci saranno tre squadre: la nostra, l'Inter, gli arbitri. Serve aiutarli. Come si aiutano? Zero simulazioni, nessun fallo con violenza, eravamo a un estremo e siamo passati all'altro. Se riusciamo a gestire, sicuramente lo spettacolo sarà migliore per tutti noi e per il pubblico. Tutti vogliono vincere, ma bisogna meritarlo, e si vuole vedere un grande spettacolo. Il tifoso allo stadio e chi paga alla televisione. E' anche vostra responsabilità, fare un giudizio sulle cose fatte bene e andiamo in avanti sulla strada giusta".