Cassano su Vlahovic: “Critica Motta? È stato pagato 75 milioni e fa c****e. Non è colpa dell’allenatore”

Antonio Cassano, nel consueto appuntamento di Viva El Futbol, ha parlato del rendimento poco brillante dell’ex attaccante della Fiorentina, partendo dall’intervista dell’attaccante serbo, nella quale lancia un messaggio al quanto velato all’allenatore della Juventus, Thiago Motta: “Mister Stojković non mi ha obbligato a fare tanti compiti difensivi – ha detto l’attaccante bianconero – e per un giocatore come me, dalla mia struttura è difficile. Sinceramente non riesco a correre così tanto. Perché poi così non sono fresco nella finalizzazione”. Da queste parole, il commento di Fantantonio:

“Io dico che Vlahovic ha fatto i 4 migliori mesi della sua vita a Firenze, dove ha fatto 17 gol giocando da solo là davanti. Poi è andato alla Juve, anche se con Allegri giocava a 70 metri dalla porta. Ha detto che con Motta deve difendere e fare il lavoro che non gli piace, il lavoro difensivo. In questo modo è come se suggerisse a Motta di mettere un attaccante in più per aiutarlo, perché con la Serbia gioca con Mitrovic. C’è un problema, caro Vlahovic: bisogna saper giocare a calcio e tu non ce la fai a giocare a calcio. Perché puoi essere lucido o meno lucido, ma ti hanno pagato 75 milioni e fai c****e. Non puoi avercela con Thiago Motta, questo è un dato di fatto. Nella vita bisogna avere gli attributi, vai a dire le cose all’allenatore e non gliele dici da lontano, perché ce l’aveva con l’allenatore della Juve. Preferisco non fare brutte figure. Con la Juve di Thiago Motta gioca sempre nella metà campo avversaria”.

