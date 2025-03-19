Fagioli: "Motta dopo Genoa e Lipsia non mi ha più considerato. Fagiolino è morto, oggi sono Nicolò"

Alla Juve se sbagli vai fuori. Se sei giovane diventi il primo cambio

Nicolò Fagioli ha così parlato riguardo la Juve al Corriere dello Sport: "Alla Juve devi vincere vincere vincere, non puoi sbagliare. Se sbagli vai fuori. E se sei il giovane diventi il primo cambio e nessuno dice niente. Solo Allegri mi ha dato la possibilità di giocare con continuità. Dopo Genoa e Lipsia Motta non mi ha più considerato. Firenze mi ha restituito il piacere e la leggerezza.

Fagiolino è morto, oggi sono Nicolò. Quando sai che l’allenatore non ti vede, se manca la fiducia ti prepari peggio, vai al campo, senti la pesantezza dell’allenamento e naturalmente non rendi. Se entri per tre, quattro minuti e ti dicono che devi entrare meglio, dentro di te scatta qualcosa di negativo. La testa gira diversamente".