Motta consiglia Vlahovic: "Accetti le critiche come vengono e guardi avanti. Il mancato gol non solo responsabilità sua"

Vlahovic è finito nel mirino delle critiche

Vlahovic sta vivendo un momento un po' particolare, come lo sta vedendo? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Thiago Motta, allenatore della Juventus che alla vigilia della sfida contro il PSV Eindhoven - prima gara della fase a gironi di Champions League - ha risposto così: "Sta vivendo bene, l'importante è accettare le cose come stanno, le critiche come vengono, e guardare avanti. Ha fatto gol e continuerà a fare gol, l'importante è continuare con lo spirito che ha mostrato. Se non abbiamo preso gol è anche grazie a lui, se non abbiamo fatto gol non è solo responsabilità sua ma anche del portiere, dei difensori, dei centrocampisti e degli altri attaccanti. La fase offensiva riguarda tutti, non solo il centravanti. Lui sta bene, deve accettare le critiche e continuare a guardare avanti come sta facendo in questo momento".

"Ci sentiamo molto bene. Stiamo lavorando da un po' di tempo per vivere delle emozioni come quelle che vivremo domani, con grande felicità e orgoglio per essere arrivati in questo momento con questa competizione contro una grandissima squadra. Vogliamo vivere una grande partita portandola dove vogliamo noi e non dove vogliono loro". Lo scrive TMW.

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