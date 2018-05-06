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Sir Alex Ferguson operato d'urgenza per un'emorragia cerebrale: "Operazione ok ma resta grave"

Sir Alex Ferguson, 76 anni, manager pluridecorato del Manchester United, è stato operato d'urgenza per un'emorragia cerebrale. 'L'operazione è andata bene, ma ora è in terapia intensiva. La famiglia c...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 maggio 2018 10:58
Sir Alex Ferguson operato d'urgenza per un'emorragia cerebrale: "Operazione ok ma resta grave" -
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Sir Alex Ferguson, 76 anni, manager pluridecorato del Manchester United, è stato operato d'urgenza per un'emorragia cerebrale. 'L'operazione è andata bene, ma ora è in terapia intensiva. La famiglia chiede il rispetto della privacy', fa sapere il club dei Red Devils. Ferguson ha lasciato il calcio giocato nel 2013 dopo 26 anni alla guida dello United con cui ha vinto tutto il possibile: 13 Premier League, 5 Coppe d'Inghilterra, 4 Coppe di Lega, 2 Champions League, una Coppa delle Coppe, un Mondiale per club, una Supercoppa Uefa, una Coppa Intercontinentale, 10 Community Shield.

Ansa.it

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