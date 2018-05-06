Sir Alex Ferguson operato d'urgenza per un'emorragia cerebrale: "Operazione ok ma resta grave"

Sir Alex Ferguson, 76 anni, manager pluridecorato del Manchester United, è stato operato d'urgenza per un'emorragia cerebrale. 'L'operazione è andata bene, ma ora è in terapia intensiva. La famiglia c...

A cura di Redazione Labaroviola 06 maggio 2018 10:58

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