Rossi: "È stato bello tornare in campo. Il rigore? Ero carico per tirarlo, peccato"

Giuseppe Rossi, al termine della partita che ha visto il suo Genoa uscire sconfitto dalla partita di Torino contro la Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TuttoMercatoWeb Radio...

Giuseppe Rossi, al termine della partita che ha visto il suo Genoa uscire sconfitto dalla partita di Torino contro la Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TuttoMercatoWeb Radio: "È stato bello tornare in campo cercando di fare risultato contro una grande squadra come la Juventus. Purtroppo non sono riuscito a ribaltare il risultato ma sono contento di essere tornato".

Prosegue sulla sua condizione: "Io amo questo sport, cerco di fare e dare il massimo. Ora sto cercando di tornare al 100% a livello di fiato e di campo, giocando questi minuti: è così che ci arriviamo".

E sul Var: "VAR che ha negato il rigore per noi? Ero carico, ero pronto per tirarlo. Era da tanto che non ne tiravo uno, peccato che sia intervenuto il VAR".

E conclude con un pensiero sul suo passato: "Io vicino alla Juve? Sei-sette anni fa forse. Ma ora parliamo della partita e di quanto sono contento di aver giocato all'Allianz Stadium".