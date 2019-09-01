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(VIDEO): la storia delle sfide tra Genoa e Fiorentina. Ricordate quel 5-2 con Rossi e Gomez?

Come di consueto vi proponiamo la clip del Museo Fiorentina a cura di Stefano Borgi che con le immagini di Violachannel ci introduce alla sfida tra Genoa e Fiorentina. Che ricordo agrodolce quel 5-2 f...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 settembre 2019 13:07
(VIDEO): la storia delle sfide tra Genoa e Fiorentina. Ricordate quel 5-2 con Rossi e Gomez? - Foto LaPresse - Tano Pecoraro 29 12 2018 Genova - (Italia) Sport Calcio Genoa vs Fiorentina Campionato di Calcio Serie A TIM 2018/2019 - Stadio &quot;Luigi Ferraris&quot; nella foto: veretout jordan Photo LaPresse - Tano Pecoraro 29 December 2018 Ci
Foto LaPresse - Tano Pecoraro 29 12 2018 Genova - (Italia) Sport Calcio Genoa vs Fiorentina Campionato di Calcio Serie A TIM 2018/2019 - Stadio &quot;Luigi Ferraris&quot; nella foto: veretout jordan Photo LaPresse - Tano Pecoraro 29 December 2018 Ci
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Come di consueto vi proponiamo la clip del Museo Fiorentina a cura di Stefano Borgi che con le immagini di Violachannel ci introduce alla sfida tra Genoa e Fiorentina. Che ricordo agrodolce quel 5-2 firmato Rossi-Gomez..

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