(VIDEO): la storia delle sfide tra Genoa e Fiorentina. Ricordate quel 5-2 con Rossi e Gomez?
Come di consueto vi proponiamo la clip del Museo Fiorentina a cura di Stefano Borgi che con le immagini di Violachannel ci introduce alla sfida tra Genoa e Fiorentina. Che ricordo agrodolce quel 5-2 f...
A cura di Redazione Labaroviola
01 settembre 2019 13:07
Come di consueto vi proponiamo la clip del Museo Fiorentina a cura di Stefano Borgi che con le immagini di Violachannel ci introduce alla sfida tra Genoa e Fiorentina. Che ricordo agrodolce quel 5-2 firmato Rossi-Gomez..