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Biraghi a Valentino Rossi: “Sei un modello da seguire, auguri da tutta la Viola”

Valentino Rossi compie 40 anni ed incassa anche gli auguri speciali del terzino della Fiorentina Cristiano Biraghi: “Sei un modello da seguire - il messaggio social al Dottore - e ti faccio i migliori...

A cura di Paolo Lazzari Paolo Lazzari
16 febbraio 2019 17:06
Biraghi a Valentino Rossi: “Sei un modello da seguire, auguri da tutta la Viola” - Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Biraghi
Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Biraghi
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Valentino Rossi compie 40 anni ed incassa anche gli auguri speciali del terzino della Fiorentina Cristiano Biraghi: “Sei un modello da seguire - il messaggio social al Dottore - e ti faccio i migliori auguri da parte mia e di tutta la Fiorentina”.

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