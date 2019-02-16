Biraghi a Valentino Rossi: “Sei un modello da seguire, auguri da tutta la Viola”

Valentino Rossi compie 40 anni ed incassa anche gli auguri speciali del terzino della Fiorentina Cristiano Biraghi: “Sei un modello da seguire - il messaggio social al Dottore - e ti faccio i migliori...

Valentino Rossi compie 40 anni ed incassa anche gli auguri speciali del terzino della Fiorentina Cristiano Biraghi: “Sei un modello da seguire - il messaggio social al Dottore - e ti faccio i migliori auguri da parte mia e di tutta la Fiorentina”.