Rossi: “Firmerei subito per tornare alla Fiorentina. Voglio dimostrare a tutti che posso giocare ancora”

Giuseppe Rossi, eroe del 4-2 fra Fiorentina e Juventus ed adesso in forza al Real Salt Lake, è intervenuto alla trasmissione Zona Mista in onda su Rtv38. Queste le sue dichiarazioni:

ROSA “Sono contento della strada scelta dal club di puntare su calciatori giovani con tanta voglia di dimostrare, ma bisogna avere pazienza con loro perché fa parte tutto della crescita. Una società come la Fiorentina deve sempre puntare in alto e provare a abbinare un mix di giovani e giocatori con più esperienza”.

VLAHOVIC “Ha fatto due gol nelle ultime due partite e questo gli darà sicuramente fiducia, ma è giovane ed è difficile che possa fare reparto da solo. La pressione in una piazza calda come quella di Firenze è tanta, ma bisogna che abbia fiducia in sé, consapevole che possa arrivare ad alti livelli”.

COMMISSO “Credo che sia dura per lui e per tutti noi tifosi vedere la Fiorentina con 11 punti. Sta cercando di fare tutto il possibile, dobbiamo avere tanta fiducia in questa squadra. Sono convinto che non è una squadra svogliata o che abbassa le mani pensando che il campionato sia finito. Sono stati fatti due punti importanti nelle ultime due partite per la classifica, bisogna ripartire da lì. Non so se debba finire il periodo di ambientamento, leggo soltanto quello che sta succedendo. Capisco benissimo il suo modo di fare e quindi è difficile e dura però Firenze è una grandissima piazza e se bisogna soffrire un po’ va bene così. Per quanto riguarda me stesso ho ancora tanto amore per il calcio, non muore mai. Adesso sto bene, non posso lamentarmi”.

RITORNO ALLA FIORENTINA “Dove firmo?. Per me è una seconda casa, mi sono innamorato e ci ho vissuto. C’è voglia di dimostrare alla gente che posso giocare, ma più che altro a me stesso. Sono pronto per qualsiasi sfida”.

MLS “Per me è un’esperienza diversa, a volte frustrante perché non ti trovi sullo stesso filo con gli altri sul livello calcistico, ma ci sta. Sono pronto per tutte le sfide, ma qua il torneo è molto fisico anche se io con la palla sono sopra la media rispetto ad altri”.

TRIPLETTA ALLA JUVENTUS “Sono andato subito a casa e a mangiare qualcosa fuori dove mi hanno offerto tutto per un mese “.

PARTITA DI DOMANI “Le gare impossibili sono le più belle e sarà una di quelle, proprio una bellissima partita. Sono sicuro che i ragazzi si saranno allenati al massimo, non vedo l’ora di vederla”.

