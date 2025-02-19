Rossi risponde: "La mia versione migliore al Villareal. Alla Fiorentina poco feeling con Paulo Sosa"

L'ex attaccante della Fiorentina, Giuseppe Rossi, ha partecipato al format di Chiamarsi Bomber, rispondendo a 10 domande che hanno svelato alcuni aspetti della sua carriera calcistica. Tra i momenti p...

L'ex attaccante della Fiorentina, Giuseppe Rossi, ha partecipato al format di Chiamarsi Bomber, rispondendo a 10 domande che hanno svelato alcuni aspetti della sua carriera calcistica. Tra i momenti più significativi della sua carriera, l'ex attaccante viola cita la sua esperienza in Liga con il Villarreal, accostando al medesimo club spangolo la sua migliore di se stesso. Inoltre, Pepito ha dichiarato che il tecnico con cui ha avuto meno affinità è stato Paulo Sousa, a Firenze. Il video completo: