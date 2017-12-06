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Il Corriere Fiorentino celebra Chiesa e il ritorno di Rossi: generazione di fenomeni

"Generazione di fenomeni". Titola così l'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino in riferimento alle buone prestazioni di Federico Chiesa ed al ritorno in Italia di Giuseppe Rossi. Il...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 dicembre 2017 12:27
Il Corriere Fiorentino celebra Chiesa e il ritorno di Rossi: generazione di fenomeni - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Chiesa
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Chiesa
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"Generazione di fenomeni". Titola così l'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino in riferimento alle buone prestazioni di Federico Chiesa ed al ritorno in Italia di Giuseppe Rossi. Il laterale classe '97 ha segnato anche nella partita di domenica contro il Sassuolo mentre l'ex attaccante della Fiorentina, da poco approdato al Genoa, ha subito ricordato: "Ho Firenze nel cuore e il mio erede è Fede".
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