Il Corriere Fiorentino celebra Chiesa e il ritorno di Rossi: generazione di fenomeni

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"Generazione di fenomeni". Titola così l'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino in riferimento alle buone prestazioni di Federico Chiesa ed al ritorno in Italia di Giuseppe Rossi. Il laterale classe '97 ha segnato anche nella partita di domenica contro il Sassuolo mentre l'ex attaccante della Fiorentina, da poco approdato al Genoa, ha subito ricordato: "Ho Firenze nel cuore e il mio erede è Fede".

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